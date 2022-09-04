Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yarı çıplak pozu olay! Kaftanla sansürlemeye çalıştı görenler: "Yasmin yine iş başında"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yarı çıplak pozu olay! Kaftanla sansürlemeye çalıştı, Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımını görenler, "Yasmin yine iş başında" yorumları yaptı. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Yasmin yine adından söz ettirmeyi başardı. İşte siyah bikinisi ile ayna karşısında poz veren Yasmin Erbil'in çok konuşulan o kares...
"YASMİN YİNE İŞ BAŞINDA"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yarı çıplak pozu olay! Kaftanla sansürlemeye çalıştı görenler, "Yasmin yine iş başında" yorumları yaptı.
Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.
Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ile gündeme gelen Yasmin Erbil'in "Tanımadığım insanlara pirim vermek istemiyorum. Sonuçta o benim babam ve onun benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanındayım. Hiç tanımadığım, TikTok denen uygulamada ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim." çıkışı dikkat çekmişti.