Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: "Baban görmesin"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı. Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi ile verdiği pozdaki göğüs dekoltesi, "Baban görmesin" yorumlarına neden oldu.
02.02.2023 15:30 - Son Güncelleme: 02.02.2023 15:39
"BABAN GÖRMESİN"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı.