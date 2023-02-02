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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: "Baban görmesin"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: "Baban görmesin"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı. Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in sevgilisi ile verdiği pozdaki göğüs dekoltesi, "Baban görmesin" yorumlarına neden oldu.

02.02.2023 15:30 - Son Güncelleme: 02.02.2023 15:39
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: Baban görmesin

"BABAN GÖRMESİN"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: Baban görmesin

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: Baban görmesin

Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: Baban görmesin

Yasmin Erbil'in sevgilisiyle bu hallerine, "Baban görecek şimdi" yorumları yapılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in göğüs dekolteli karesi olay! Sevgilisi Yiğit Poyraz ile pozunu gören dönüp bir daha baktı: Baban görmesin

Yasmin Erbil bir dönem sosyetenin ünlü ismi Kerem Can Mutlu ile aşk yaşamıştı.

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