Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi olay olmuştu... Anne Nergis Kumbasar konuştu: "Çok dozunda giyiniyor"

"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberler inin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım"