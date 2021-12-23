Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi olay olmuştu... Anne Nergis Kumbasar konuştu: "Çok dozunda giyiniyor"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi olay olmuştu... Anne Nergis Kumbasar konuyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. Bir YouTube kanalına konuk olan başarılı oyuncu Nergis Kumbasar, 7,5 yıl evli kaldığı Mehmet Ali Erbil ve dekolteli kıyafet tercihleriyle çok konuşulan kızı Yasmin Erbil ile ilgili bakın neler söyledi...
"ÇOK DOZUNDA GİYİNİYOR"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in dekoltesi olay olmuştu... Anne Nergis Kumbasar ilk kez konuştu.
Bir YouTube programına konuk olan ünlü isim, 7,5 yıl evli kaldığı Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu. Kumbasar, kıyafet tercihleriyle çok konuşulan kızı Yasmin Erbil ile ilgili de samimi açıklamalar yaptı.
"YASMİN'İN CANINI ÇOK YAKIYORLAR"
Kızının hakkında yapılan haberleri kaldırabildiğini söyleyen Kumbasar, "Ünlü çocukların işi çok zor. Hele ki Yasmin oyunculuk ve sunuculuğa geçtikten sonra... Erbil'e ya da bana gıcık olan Yasmin'in üzerinden yürüdü. Biz de bunu ona anlatmıştık, Yasmin de bunları tecrübe edinmeye başladı. Yasmin hakkında yapılan haberleri taşıyabiliyor. Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiği için anlıyor" şeklinde konuştu.
"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"
Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan kızı Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımın gündem olmasıyla ilgili konuşan Kumbasar, "Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberler inin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım"
"ERBİL'İN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
Eski eşi Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili konuların kendisini ilgilendirmediğini söyleyen Nergis Kumbasar, "Gelip bana onunla ilgili sorular soruyorlar. Ben de bazen cevap veriyorum. Cevap verdiğim konular da Yasmin'i ilgilendiren şeyler oluyor" dedi.