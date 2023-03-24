RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: "Evlilik..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: "Evlilik..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş yaptılar sonra boy boy aşk pozları paylaştılar. 3 çocyk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Önce bir AVM'de sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülenen Yasmin Erbil daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yasmin Erbil'in Instagram pozları kısa sürede "Bu aşk evliliğe gider mi" sorusunu da beraberinde getirdi.

24.03.2023 12:44 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:55
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den sevgilisi Yiğit Poyraz’la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: Evlilik...

"EVLİLİK YAKIN MI?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den sevgilisi Yiğit Poyraz’la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: Evlilik...

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabından olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den sevgilisi Yiğit Poyraz’la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: Evlilik...

Babası kadar gündem olan Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den sevgilisi Yiğit Poyraz’la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: Evlilik...

Aşkları doludizgin süren çift, İtalya tatili öncesi bir AVM'de görüntülendi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den sevgilisi Yiğit Poyraz’la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: Evlilik...

AŞK TATİLİ

İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Yasmin Erbil, bir hafta tatil için İtalya'ya gideceklerini söyledi. İkili, daha sonra mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı.

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