Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı: "Evlilik..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş yaptılar sonra boy boy aşk pozları paylaştılar. 3 çocyk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Önce bir AVM'de sevgilisi ile alışveriş yaparken görüntülenen Yasmin Erbil daha sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yasmin Erbil'in Instagram pozları kısa sürede "Bu aşk evliliğe gider mi" sorusunu da beraberinde getirdi.
24.03.2023 12:44 - Son Güncelleme: 24.03.2023 12:55
"EVLİLİK YAKIN MI?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den sevgilisi Yiğit Poyraz'la İtalya kaçamağı! Önce alışveriş sonra aşk görüntülerine yorum yağdı.
Babası kadar gündem olan Yasmin Erbil, bir süredir Yiğit Poyraz ile beraber. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e takipçilerinden beğeni yağmıştı.
AŞK TATİLİ
İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Yasmin Erbil, bir hafta tatil için İtalya'ya gideceklerini söyledi. İkili, daha sonra mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı.