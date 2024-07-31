Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bikinili paylaşım! “Leopar kadını” Survivor Yiğit Poyraz’ın sevgilisinden havuz başı pozları

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun bir süre önce Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tatil içi Bali'ye giden ünlü çiftten Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yeşil bikinisi ile kamera karşısına geçen Erbil, leopar desenli elbisesini giydiği anları kayıt altına alarak Instagram'da paylaştı. Erbil paylaşımına "Leopar kadını" notunu ekledi. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...