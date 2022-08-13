Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den bikinili ’big Yaso’ pozları geldi sonra da yeşil elbisesiyle frikik verdi! Yasmin Erbil...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Eski manken Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü. Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.