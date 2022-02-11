Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Yasmin Erbil göğüs dekolteli pozlarıyla çok konuşuldu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi. Yatakta boylu boyunca uzanarak poz veren Erbil'in göğüs dekolteli paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...
11.02.2022 12:58
- Son Güncelleme: 11.02.2022 12:58
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.