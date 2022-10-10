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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü sonrası sosyal medya yorumlarla doldu taştı. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil Instagram'ın çok konuşulan isimleri arasında. Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü. İkilinin gece yarısı çekilen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.

10.10.2022 17:24 - Son Güncelleme: 10.10.2022 17:28
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar

"SEVGİLİLER Mİ?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğraf sonrası, ''Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşk mı yaşıyor?'' sorusu gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar

BOMBA KARE!

İkilinin fotoğrafına, ''Bunlar birlikte mi değil mi bir türlü çözemiyorum?'' , "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar" , "Haydi hayırlı olsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yakışıklısıyla fena yakalandı! O görüntü olay: Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, daha önce fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamıştı.

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