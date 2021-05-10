Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Baba sansürünü umursamadı süper minisiyle sosyal medyayı salladı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yasmin Erbil, son olarak derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan Yasmin Erbil, peş peşe yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozları…
10.05.2021 17:48
- Son Güncelleme: 10.05.2021 17:48
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil, kızının doğum gününde bir fotoğrafını paylaşırken göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı. Erbil, bu hamlesiyle kızının dekolteli pozlarından rahatsız olduğunu gözler önüne sermişti.
Ancak Yasmin Erbil, babasının sansürüne aldırış etmeden sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Yasmin Erbil, son olarak derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Yasmin Erbil'in iddialı pozlarının ardından Mehmet Ali Erbil'in sansürlediği fotoğraf tekrar gündeme gelirken ünlü isimlerin çocukları da merak konusu oldu. İşte başta Mehmet Ali Erbil olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…