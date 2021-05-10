Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Baba sansürünü umursamadı süper minisiyle sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yasmin Erbil, son olarak derin yırtmaçlı süper mini elbisesiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini de umursamayan Yasmin Erbil, peş peşe yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in çok konuşulan o pozları…

10.05.2021 17:48 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





