Vav TV İzle
Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil'in dekolteli pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu. Erbil'in kızının dekoltesine sansür uyguladığı paylaşımının ardından sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin'in sonraki pozlarında daha dikkatli olacağı düşünülmüştü. Ancak Yasmin Erbil, düşünülenin aksine hareket ederek cesur paylaşımlarına devam etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Yasmin, son yayınladığı fotoğrafla şaşırttı. Derin dekolteli pozuna sansüre uygulayan Yasmin için "Baba sözü dinlemeye başladı" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...

28.08.2021 23:41 - Son Güncelleme: 28.08.2021 23:41
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil'in dekolteli pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Mehmet Ali Erbil'in bu hamlesi takipçilerini şaşkına çevirirken, Yasmin Erbil'in bundan sonraki paylaşımlarında daha dikkatli olacağı düşünülmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Ancak baba sözü dinlemeyen Yasmin Erbil, düşünülenin aksine hareket ederek cesur paylaşımlarına devam etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, son paylaşımında ise herkesi şaşkına çevirdi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil şaşırttı! Bu kez babasına gerek kalmadı kendi kendine sansür uyguladı derin göğüs dekoltesiyle...

Derin dekolteli tişörtü ile objektif karşısına geçen Yasmin, kendi kendine sansür uyguladı.

SON DAKİKA