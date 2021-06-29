Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Dubai tatiline devam eden Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Erbil, adeta sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarından dolayı sık sık eleştirilen Erbil'in bikinili paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bikinili paylaşımı…

29.06.2021 01:04 - Son Güncelleme: 29.06.2021 01:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





