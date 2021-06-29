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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Dubai tatiline devam eden Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Leopar desenli bikinisiyle objektif karşısına geçen Erbil, adeta sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarından dolayı sık sık eleştirilen Erbil'in bikinili paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bikinili paylaşımı…

29.06.2021 01:04 - Son Güncelleme: 29.06.2021 01:22
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Annesi Nergis Kumbasar ile tatil için Dubai'ye giden Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Dubai'de tatilin keyfini çıkaran Yasmin Erbil, leopar desenli bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Erbil, bikinili pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Erbil'in iddialı pozu, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli bikinisiyle şov yaptı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı herkes onu konuştu

Sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutulan paylaşımında Erbil'in yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı.