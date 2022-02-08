Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı göğüs dekolteli pozuyla yaktı yıktı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yazdan kaldığı düşünülen bir paylaşımla yine adından söz ettirdi. Yasmin Erbil'in kış günlerinde paylaştığı göğüs dekolteli paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...
08.02.2022 10:16
- Son Güncelleme: 08.02.2022 10:19
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.