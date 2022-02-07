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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yazdan kaldığı düşünülen bir paylaşımla yine adından söz ettirdi. Yasmin Erbil'in kış günlerinde paylaştığı göğüs dekolteli paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...

07.02.2022 17:02 - Son Güncelleme: 07.02.2022 17:02
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yaptığı bukez yaz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Erbil, yaz aylarından bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kışı ısıttı ayna karşısına geçip şov yaptı! Yasmin Erbil düzgün fiziğiyle düşman çatlattı

Erbil'in paylaşımı, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

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