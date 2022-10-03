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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Erbil, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçti. En doğal haliyle poz veren Erbil'in iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

03.10.2022 18:50 - Son Güncelleme: 03.10.2022 18:50
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Erbil, Ibiza tatilinde kırmızı bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

Birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil kırmızı bikinisiyle yakın çekim paylaştı! En cesur haliyle paylaşan Yasmin Erbil yine çok konuşuldu

En doğal haliyle poz veren Erbil'in iddialı paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

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