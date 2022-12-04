Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'dan olay kare! İkili aşka geldi dudak dudağa görenler: "Baban görecek"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'dan olay kare! İkili aşka geldi herkesin içinde dudak dudağa öpüşen ikili o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında üç evladı olan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil magazin gündeminden düşmüyor. Son dönemde aşk hayatıyla bir hayli adından söz ettiren Yasmin Erbil'in yaş günü kutlamasında sevgilisiyle o anları sosyal medyada gündem oldu, "Baban görecek şimdi" yorumları yağdı.
04.12.2022 10:47 - Son Güncelleme: 04.12.2022 10:50
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'dan olay kare! İkili aşka geldi dudak dudağa görenler, "Baban görecek şimdi" yorumları yaptı.
Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil'in doğum günü kutlamaları devam ediyor.
Sosyal medya hesabıdan yaptığı bu paylaşımla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Yasmin Erbil kısa sürede gündem oldu.