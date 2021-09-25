Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil göğüs dekoltesiyle sonra da çok sevdiği makyajıyla... Yasmin yine çok cesur
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yine çok cesur! Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla anne-babasını gölgede bıraktı. Anne ve babasından daha çok gündem olan Yasmin, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Yasmin, bu kez derin dekoltesiyle boy gösterdi. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımları...
25.09.2021 08:44
- Son Güncelleme: 25.09.2021 08:52
Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Ünü annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'in ününü geçen Yasmin, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, ilk olarak siyah derin dekoltesiyşe verdiği pozuInstagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.