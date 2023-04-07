RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyordu: "Kim bu kız?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyordu: "Kim bu kız?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şaşkına döndü! Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Yasmin Erbil'in Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Sarışınlıktan esmerliğe geçen Yasmin Erbil'in gelinlik korsesiyle verdiği poz sosyal medya gündeminde. İşte 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil'in kendisinin bile 'Kim bu kız' dediği o karesi...

07.04.2023 16:25 - Son Güncelleme: 07.04.2023 16:25
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyordu: Kim bu kız?

"KİM BU KIZ?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz'la aşk yaşıyordu, Yasmin Erbil'in Instagram pozları sosyal medya gündeminde.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyordu: Kim bu kız?

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Survivor Yiğit ile poz veren Erbil'e yorum yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyordu: Kim bu kız?

Aşkları doludizgin süren çift, İtalya tatili öncesi bir AVM'de görüntülemişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyordu: Kim bu kız?

Ünlü çift ardından İtalya tatilinden kareler paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil gelinlik giydi başta kendisi olmak üzere herkes şokta! Yiğit Poyraz’la aşk yaşıyordu: Kim bu kız?

Hızını alamayan Erbil'in sevgilisiyle dudak dudağa pozu ise ortalık karıştırmıştı.

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