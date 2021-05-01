Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

ÇARKIFELEK'İ YASMİN ERBİL Mİ SUNACAK?

TV 100'ün haberine göre; İlk olarak babasının sağlık durumuyla ilgili muhabirlerden gelen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil 'Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" dedi.