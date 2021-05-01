Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...
Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilen ve ardından sosyal medyada aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yasmin Erbil ters köşe yaptı. Babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu, gerçeği açıkladı.
01.05.2021 16:27
- Son Güncelleme: 01.05.2021 16:27
ÇARKIFELEK'İ YASMİN ERBİL Mİ SUNACAK?
TV 100'ün haberine göre; İlk olarak babasının sağlık durumuyla ilgili muhabirlerden gelen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil 'Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" dedi.