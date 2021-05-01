RAMAZAN İMSAKİYE
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

Geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcuyla paylaşımları ifşa edilen ve ardından sosyal medyada aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yasmin Erbil ters köşe yaptı. Babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu, gerçeği açıkladı.

01.05.2021 16:27 - Son Güncelleme: 01.05.2021 16:27
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ters köşe yaptı. Babasıyla ilgili konuştu, gerçeği açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Bebek'te kameralara yakalandı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

Çarkıfelek ve babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

ÇARKIFELEK'İ YASMİN ERBİL Mİ SUNACAK?

TV 100'ün haberine göre; İlk olarak babasının sağlık durumuyla ilgili muhabirlerden gelen soruları yanıtlayan Yasmin Erbil 'Babam artık çok daha iyi. Arkadaşlarıyla falanda görüşüyor. En son tatile Antalya'ya gitti, hatta havuza girdi. Maşallahı var yani çok şükür" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil durdu durdu bombayı patlattı! Ünlü basketbolcuya aşkı ifşa olan Yasmin Erbil...

Çarkıfelek'i kendisinin sunacağı dedikoduları üzerine gerçeği açıkladı.