Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil dekoltede sınır tanımadı! Sosyal medyaya damga vurdu hem göğüs hem bacak...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekoltede sınır tanımadı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Puantiyeli mavi elbisesi ile bacak bacak üstüne atarak poz veren Erbil'in derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı dikkat çekti. Erbil için "Dekolteyi abarttı", "Dekolteden vazgeçemiyor" yorumları yapıldı. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...
02.11.2021 22:10
- Son Güncelleme: 02.11.2021 22:10
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Öte yandan ünlü oyuncu Nergis Kumbasar da kızının paylaşımına kayıtsız kalmadı ve nazar emojileriyle karşılık verdi.