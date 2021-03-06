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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından tahtını kızı Yasmin Erbil'e devretti. Durum öyle bir hal aldı ki Yasmin Erbil hem annesi Nergis Kumbasar'ın hem de babası Mehmet Ali Erbil'in şöhretini geçti. Babasının hastanede olduğu dönemde yaptığı bikinili paylaşımla eleştirilerin odağı olan Yasmin Erbil o dönem yaptığı açıklamada 'babam hasta diye ölelim mi' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelse de paylaşımlarına devam etmişti. Magazin gündeminde sık sık iddialı paylaşımlarıyla yer bulan Yasmin Erbil yine adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde baba Mehmet Ali Erbil kızının fotoğrafını sansürlese de, Yasmin'e sansür işlemiyor.

06.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 06.03.2021 13:47
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, verdiği pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

MALİ, KIZININ FOTOĞRAFINA SANSÜR UYGULAMIŞTI

Mehmet Ali Erbil, kızının doğum gününde bir fotoğrafını paylaşırken göğüs dekoltesine sansür uygulamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

Yasmin Erbil, babasının sansürünü es geçti. Peşpeşe yayınladığı cesur pozlar dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda babasının sansürlerini de umursamıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil baba sansürünü bile sallamadı yine coştu! Artık gerçekten sınır tanımıyor

Bir dönem sunuculuk yapan şimdi oyunculuk için eğitimler alan Erbil, siyah elbiseli karesini siyah-beyaz yayınladı.

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