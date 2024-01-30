Mehmet Ali Erbil'in gözdesi Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş değişimiyle görenleri şaşırttı işte Hostes Emel'in son hali

İşte Benim Stilim programıyla adını duyuran ardından Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşen Çarkıfelek'te hosteslik yapan Emel Özkızıltaş, bir dönem Gelinim Mutfakta'nın konuk sunucusu olmuştu. Sonrasında ekranlarda görülmeyen Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle bambaşka birine dönüşen Emel Özkızıltaş'ı kimse tanıyamadı. İşte başta Emel Özkızıltaş olmak üzere yarışma ünlülerinin akıllara zarar değişimleri.
Ekranların renkli programlarından olan Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla yeniden yayınlanacak. Eğlenceli anlara sahne olan programda, Yasemin Koşal'dan, Asena'ya, Fatmagül Fakı'dan Özlem Yıldız'a sayısız ünlü isim hosteslik yaptı.
Uzun bir süre Çarkıfelek hostesliği yapan Emel Özkızıltaş, en büyük çıkışını yakaladı. Yarışmanın harflerini çeviren hostes, güzelliği ve fiziğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran isimlerdendi.
Aslında İşte Benim Stilim yarışmasındaki "Öldüresi var beni" çıkışıyla adını duyuran Özkızıltaş, cilveli hareketleri ve enerjisiyle hafızalara kazındı.