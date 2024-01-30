Mehmet Ali Erbil'in gözdesi Çarkıfelek'in efsane hostesiydi! Emel Özkızıltaş değişimiyle görenleri şaşırttı işte Hostes Emel'in son hali

1 Ekranların renkli programlarından olan Çarkıfelek, Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla yeniden yayınlanacak. Eğlenceli anlara sahne olan programda, Yasemin Koşal'dan, Asena'ya, Fatmagül Fakı'dan Özlem Yıldız'a sayısız ünlü isim hosteslik yaptı.

2 Uzun bir süre Çarkıfelek hostesliği yapan Emel Özkızıltaş, en büyük çıkışını yakaladı. Yarışmanın harflerini çeviren hostes, güzelliği ve fiziğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran isimlerdendi.