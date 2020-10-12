Haberler Galeri Magazin Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak sosyetenin tanınmış isimlerinden Mutlu ailesinin en küçük oğlu ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülenen 24 yaşındaki Yasmin Erbil'in sevgilisi Kerem Can Mutlu, Mehmet Ali Ebil'in gençliğine benzetildi. Sosyal medyada bu benzetmeye katılanlar kadar, birbirleriyle alakaları olmadıklarını esprili bir dille yorumlayan da oldu. İşte Yasmin Erbil'in sevgilisi ve Mehmet Ali Erbil'in gençliği...

12.10.2020 14:19 - Son Güncelleme: 12.10.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





