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Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak sosyetenin tanınmış isimlerinden Mutlu ailesinin en küçük oğlu ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülenen 24 yaşındaki Yasmin Erbil'in sevgilisi Kerem Can Mutlu, Mehmet Ali Ebil'in gençliğine benzetildi. Sosyal medyada bu benzetmeye katılanlar kadar, birbirleriyle alakaları olmadıklarını esprili bir dille yorumlayan da oldu. İşte Yasmin Erbil'in sevgilisi ve Mehmet Ali Erbil'in gençliği...

12.10.2020 14:19 - Son Güncelleme: 12.10.2020 15:08
Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla sosyal medyada hayırsız evlat' şeklinde tepki almıştı. 24 yaşındaki Erbil'in Arnavutköy'de yakalandığı erkek arkadaşı, sosyetenin tanınmış ismi çıktı.

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Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

YASMİN ERBİL'İN SEVGİLİSİ KEREM CAN MUTLU KİM?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in o gün yanında bulunan kişi, sosyeteninn ünlü ismi Kerem Can Mutlu... Yasmin'in birlikte görüntülendiği erkek, iş dünyasının tanınmış ismi sanayici Cezmi Mutlu'nun oğlu Kerem Can Mutlu. Zeynep ve Mehmet Mutlu'nun küçük kardeşleri olan Kerem Can Bey, 26 yaşında ve Londra'da aşçılık okuyor.

Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Yasmin Erbil'in sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'in gençliğine benzetildi. İkilinin birbirine benzetilmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

Mehmet Ali Erbil'in gençlik fotoğrafı ile yan yana getirilen Yasmin Erbil'in sevgilisi, ünlü şovmene benzetildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu benzetmeyi, 'Aşırı benziyor, ikisinin de bıyıkları var' gibi yorumlarla ti'ye alındı. İşte Mehmet Ali Erbil'in gençliği başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Mehmet Ali Erbil'in gençlik hali kızı Yasmin Erbil'in sevgilisine benzetildi! Sosyal medyayı ikiye bölen benzetme

VAHİDE PERÇİN

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