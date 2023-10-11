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Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu! Gülseren Ceylan’dan ayrılık açıklaması geldi! Evlilik sözleşmesi detayı...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin doğum gününde tektaş hediye eden Erbil'in kısa süre içinde evleneceği konuşulurken ünlü çiftten şaşırtan bir haber gelmişti. İkilinin ayrıldığı ortaya çıkarken ayrılık nedenleriyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Ünlü çiftten Gülseren Ceylan, suskunluğunu bozdu. Erbil ile arasında geçenleri anlatan Ceylan'ın evlilik sözleşmesiyle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 15:25 Güncelleme 12 Ekim 2023, 09:22
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu! Gülseren Ceylan’dan ayrılık açıklaması geldi! Evlilik sözleşmesi detayı... 1

Sezin, Yasmin, Ali Sadi adlarında üç çocuğu olan, bir torun sahibi Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu! Gülseren Ceylan’dan ayrılık açıklaması geldi! Evlilik sözleşmesi detayı... 2

Sevgilisinin doğum gününde tektaş hediye eden Erbil'in kısa süre içinde evleneceği konuşulurken ünlü çifttin ayrılık haberi herkesi şaşırtmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi ilk kez konuştu! Gülseren Ceylan’dan ayrılık açıklaması geldi! Evlilik sözleşmesi detayı... 3

Ancak çiftin ayrılığı kısa sürmüş ve Erbil ile Ceylan ilişkilerine ikinci şansı vermişti. Ayrılık haberleriyle gündem olan ikiliden Ceylan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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