SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'dan 14 Şubat sürprizi! Mali duramadı paylaştı! Kendini ‘dövdürdü’

Mehmet Ali Erbil, bir süre önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı. Ayrılıp-barışmaları, sosyal medya paylaşımları derken sık sık gündem olan çift, bu kez Gülseren Ceylan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesiyle tüm dikkatleri üzerlerine topladı. Ünlü şovmen, sevgilisinin kendisine yaptığı ilginç sürprizi sosyal medyada paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 15:53 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:00
Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan’dan 14 Şubat sürprizi! Mali duramadı paylaştı! Kendini ‘dövdürdü’ 1

Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan’dan 14 Şubat sürprizi! Mali duramadı paylaştı! Kendini ‘dövdürdü’ 2

Ünlü çiftten Gülseren Ceylan, 14 Şubat Sevgililer Günü için aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı.

Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan’dan 14 Şubat sürprizi! Mali duramadı paylaştı! Kendini ‘dövdürdü’ 3

Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı.

SON DAKİKA