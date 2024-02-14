Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan'dan 14 Şubat sürprizi! Mali duramadı paylaştı! Kendini ‘dövdürdü’

Mehmet Ali Erbil, bir süre önce kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başladı. Ayrılıp-barışmaları, sosyal medya paylaşımları derken sık sık gündem olan çift, bu kez Gülseren Ceylan'ın 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesiyle tüm dikkatleri üzerlerine topladı. Ünlü şovmen, sevgilisinin kendisine yaptığı ilginç sürprizi sosyal medyada paylaştı.