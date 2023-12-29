Mehmet Ali Erbil'in "10 milyon dolar eder" dediği saray yavrusu evi gez gez bitmiyor! Yayla gibi salonu, özel yapım tavanı...

Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."