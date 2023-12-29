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Mehmet Ali Erbil'in "10 milyon dolar eder" dediği saray yavrusu evi gez gez bitmiyor! Yayla gibi salonu, özel yapım tavanı...

Son dönemde yaşadığı aşklarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil bu kez "10 milyon dolar eder" dediği eviyle gündemde... Geçtiğimiz günlerde vasiyet açıklaması yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evi hakkında "10 milyon dolar eder" ifadelerini kullanmıştı. Erbil'in söz konusu evine dair görüntüler ise arşivlerden çıktı. Kızı Sezin Erbil'in, baba Erbil'in evini paylaştığı görüntüler kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 14:10 Güncelleme 29 Aralık 2023, 14:21
Mehmet Ali Erbil’in 10 milyon dolar eder dediği saray yavrusu evi gez gez bitmiyor! Yayla gibi salonu, özel yapım tavanı... 1

Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in 10 milyon dolar eder dediği saray yavrusu evi gez gez bitmiyor! Yayla gibi salonu, özel yapım tavanı... 2

Evi ve serveti hakkında konuşan Erbil şu ifadeleri kullanmıştı:

Mehmet Ali Erbil’in 10 milyon dolar eder dediği saray yavrusu evi gez gez bitmiyor! Yayla gibi salonu, özel yapım tavanı... 3

Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."

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