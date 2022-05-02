Mehmet Ali Erbil'i ifşa etmişti... 7 aylık hamile olan Ece Ronay karnı burnunda kumsal pozlarına gelen yoruma tepki gösterdi
Ece Ronay, geçen aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek mesajları tek tek ifşa etmişti. Yaşadığı polemik üzerine Erbil ile mahkemelik olan Ronay, ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturarak gündem olmuştu. Şimdilerde 7 aylık hamile olan genç şarkıcı, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınladı. Kumsalda poz veren Ronay, bir takipçisinin çatlakları üzerine yaptığı yoruma ise kayıtsız kalmadı. İşte Ece Ronay'ın o pozları ve takipçisine verdiği yanıt...
02.05.2022 22:43 - Son Güncelleme: 02.05.2022 22:43
Ece Ronay, geçen aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek mesajları tek tek ifşa etmişti. Yaşadığı polemik üzerine Erbil ile mahkemelik olan Ronay, ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturarak gündem olmuştu.
Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.