Mehmet Ali Erbil’i ifşa etmişti... 7 aylık hamile olan Ece Ronay karnı burnunda kumsal pozlarına gelen yoruma tepki gösterdi

Ece Ronay, geçen aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek mesajları tek tek ifşa etmişti. Yaşadığı polemik üzerine Erbil ile mahkemelik olan Ronay, ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturarak gündem olmuştu.