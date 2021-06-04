Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde "Annemi sevemedim" dedi… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri sanatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Erbil'in gözyaşları içinde "Annemi sevemedim" demesi programa damga vurdu. Bunun nedenini sesi titreye titreye açıklayan Erbil, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları…
Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara aldılar, ilk öğrenciyimdir. Abim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da ben de Ankara'da okuyorum. Yine ilişkimiz hiç normal değil. En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı.
'BİZİ ÜVEY BABAYA EZDİRDİ'
Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim. Ama hiç dediğim olmadı, dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim Annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!"