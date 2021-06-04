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Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde "Annemi sevemedim" dedi… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocukluğu, gençliği, ilk meslek yılları, evlilikleri sanatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Erbil'in gözyaşları içinde "Annemi sevemedim" demesi programa damga vurdu. Bunun nedenini sesi titreye titreye açıklayan Erbil, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları…

04.06.2021 01:45 - Son Güncelleme: 04.06.2021 01:45
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla uğraşan ve zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla gündem oldu. Jülide Ateş'in sunumuyla gerçekleşen 40 programına konuk olan Mehmet Ali Erbil'in "Annemi sevemedim" sözleri dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

Program sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil, şöyle konuştu: "14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi! Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

Film gibi, üvey annem de abimi istemedi. Dediler ki bunlara bir yatılı okul bulalım, en yakını baba sanatçı ya, konservatuar olur. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14 abim 17 yaşındaydı.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

Beni üstün yetenek olarak 14 yaşında konservatuara aldılar, ilk öğrenciyimdir. Abim kazanamadı. Ben yatılı okula girmiş oldum ve annem Ankara'da ben de Ankara'da okuyorum. Yine ilişkimiz hiç normal değil. En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı.

Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen acı itiraf! Gözyaşları içinde “Annemi sevemedim” dedi nedeni yürek yaktı

'BİZİ ÜVEY BABAYA EZDİRDİ'
Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim. Ama hiç dediğim olmadı, dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Sevemedim Annemi, içimden öyle şeyler boşaldı gitti ki, sevemedim asla! Bizi üvey babaya ezdirdiği için!"