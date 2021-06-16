Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi… Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın birbirleri hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, kendisi hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran suçlamanın ardından Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Seda Sayan'dan özür dileyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar…

16.06.2021 17:56 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





