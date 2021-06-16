Vav TV İzle

Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi… Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan'ın birbirleri hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan, kendisi hakkında "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamıştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran suçlamanın ardından Erbil'den yeni bir açıklama geldi. Seda Sayan'dan özür dileyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar…

16.06.2021 17:56 - Son Güncelleme: 16.06.2021 17:56
Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Ciddi bir sağlık problemi yaşayan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde yanında olmayan arkadaşlarına sitem etmişti ve "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Erbil'in açıklamalarına kayıtsız kalmayan Sayan da Erbil'in 2005 - 2010 yılları arasındaki eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

İlk olarak "Ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı" ifadelerini kullanan Erbil'den yeni açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan ünlü şovmen, Seda Sayan'dan özür dilerdi. Erbil, söz konusun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seda benim canımdır, kardeşimdir; oğlu oğlumdur, o da benim çocuklarımı kendininkinden ayırmaz. Ben ilaçların tesiriyle bir yanlış yaptım, özür diliyorum Seda'dan da Oğulcan'dan da… Aramıza kimse giremez, girmesin"

Mehmet Ali Erbil’den yeni açıklama! Tecavüz suçlamalarının ardından özür diledi tepkiler çığ gibi büyüdü

Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan'dan özür dilediği paylaşımı sosyal medyaya damga gibi vurdu. Erbil'in açıklamasının ardından sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: "Baktı ki Seda susmuyor, kim bilir daha neler açıklayacak korkusu var. Mali de geri vites attı"