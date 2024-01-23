Mehmet Ali Erbil'den olay sözler "Seda Sayan'ın yaşça küçük eşi olabiliyorsa benim de olur!" Kızı Yasmin Erbil'in "Babalık görmedim" demesine rağmen...

Geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin Erbil'in "Babalığını görmedim" sözlerine, Mehmet Ali Erbil'den jey yanıt... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son dönemde aşk hayatıyla gündeme geliyor. Kendisinden 20 yaş küçük Gülseren Ceylan'la, bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisine yeni bir şans veren Erbil, önceki gün kızı Yasmin Erbil'in sözleriyle sarsılmıştı. Erbil'den bu sözlere yanıt gecikmedi. Özel hayatıyla ilgili aldığı eleştriler hakkında açıklama yapan Erbil, Seda Sayan'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'dne kızı Yasmin Erbil'in "Babalığını görmedim" sözlerine jet yanıt.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Babası gibi insanları sevmediğini söyleyen Yasmin Erbil şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."
Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etti. Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" dedi.