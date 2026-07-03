Mehmet Ali Erbil’den oğluna özel kutlama! 20 yaşına basan Ali Sadi mankenlere taş çıkarttı
Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi Erbil'in 20. yaş gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şovmenin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi:
MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİK GEÇMİŞİ
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 5 farklı isimle toplam 6 evlilik gerçekleştirdi. Ünlü şovmenin dönem dönem çok konuşulan evliliklerinin kronolojik özeti şu şekildedir:
|
Evlilik Sırası
|
Eş Adı
|
Başlangıç Yılı
|
Bitiş Yılı
|
1. Evlilik
|
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu
|
1980
|
1982
|
2. Evlilik
|
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu
|
1985
|
1985
|
3. Evlilik
|
Nergis Kumbasar
|
1989
|
1996
|
4. Evlilik
|
Sedef Altuntaş
|
2001
|
2003
|
5. Evlilik
|
Tuğba Coşkun
|
2005
|
2011
|
6. Evlilik
|
Gülseren Ceylan
|
2025
|
2026
*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
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