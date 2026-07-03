MALİ'NİN 5. EVLİLİĞİ: TUĞBA COŞKUN

Ali Sadi'nin doğum günü kutlamasıyla birlikte Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile yaptığı evliliği de bir kez daha gündem oldu. 30 Nisan 2005 tarihinde İtalya'nın Roma kentinde dünyaevine giren çift, 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı. Çift, 2011 yılında ise evliliklerini sonlandırdı.