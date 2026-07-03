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Mehmet Ali Erbil’den oğluna özel kutlama! 20 yaşına basan Ali Sadi mankenlere taş çıkarttı

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi Erbil'in 20. yaş gününü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü şovmenin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi:
Mehmet Ali Erbil’den oğlu Ali Sadi Erbil’e sosyal medyadan kutlama

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve TikTok yayınlarıyla da sık sık gündem olan 69 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez oğlu Ali Sadi Erbil için yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’den çocukları ve torunuyla poz

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi Erbil, 20. yaşına bastı. Evlatlarına olan düşkünlüğüyle bilinen üç çocuk babası Erbil ise oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil’den oğlu Ali Sadi Erbil’ye: İyi ki doğdun oğlum

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Erbil, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, torunu Elisa ve oğlu Ali Sadi ile doğum günü pastasının önünde verdiği pozu "İyi ki doğdun oğlum" notuyla Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşıma, çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

Ali Sadi Erbil’in son hali dikkat çekti

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımda Ali Sadi'nin son hali de dikkatlerden kaçmadı. 20 yaşına basan ve son haliyle mankenlere taş çıkaran Ali Sadi'ye birçok övgü dolu yorum yapıldı. Erbil'in minik torunu Elisa ise sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

Mehmet Ali Erbil hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Ali Sadi Erbil kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil, 20 yaşına basmıştır.

Ali Sadi Erbil'in annesi kimdir?

Ali Sadi Erbil'in annesi, Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 yılları arasında evli kaldığı Tuğba Coşkun'dur.

Mehmet Ali Erbil'in kaç çocuğu var?

Mehmet Ali Erbil'in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adlarında toplam üç çocuğu bulunmaktadır.

Mehmet Ali Erbil’in 5. evliliği: Tuğba Coşkun

MALİ'NİN 5. EVLİLİĞİ: TUĞBA COŞKUN

Ali Sadi'nin doğum günü kutlamasıyla birlikte Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile yaptığı evliliği de bir kez daha gündem oldu. 30 Nisan 2005 tarihinde İtalya'nın Roma kentinde dünyaevine giren çift, 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi'yi kucaklarına aldı. Çift, 2011 yılında ise evliliklerini sonlandırdı.

Mehmet Ali Erbil’in evlilik geçmişi

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 5 farklı isimle toplam 6 evlilik gerçekleştirdi. Ünlü şovmenin dönem dönem çok konuşulan evliliklerinin kronolojik özeti şu şekildedir:

Evlilik Sırası

Eş Adı

Başlangıç Yılı

Bitiş Yılı

1. Evlilik

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

1980

1982

2. Evlilik

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

1985

1985

3. Evlilik

Nergis Kumbasar

1989

1996

4. Evlilik

Sedef Altuntaş

2001

2003

5. Evlilik

Tuğba Coşkun

2005

2011

6. Evlilik

Gülseren Ceylan

2025

2026

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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