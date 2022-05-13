Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a yanıt! 'Sana değdiremedim' sözlerinden sonra 'yan yana gelmek istemiyorum' demişti...
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a yanıt! Bir ödül töreninde, 'Sana değdiremedim' sözlerinden sonra 'yan yana gelmek istemiyorum' demişti... Mehmet Ali Erbil'in sözlerinden sonra şoka girdiğini ifade eden Melike Öcalan'ın açıklamasının ardından gözler Erbil'e çevrildi. Bebek'te görüntülenen Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan'a bakın nasıl yanıt verdi.
13.05.2022 11:11 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:22
"BİR DAHA YAN YANA GELMEK İSTEMİYORUM"
Mehmet Ali Erbil'in 'sana değdiremedim' sözleri Melike Öcalan'ı çileden çıkardı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in, sahnede herkesin içinde gecesinin sunucusu Melike Öcalan'a söyledikleri sosyal emdyada gündem oldu.
"SANA DEĞDİREMEDİM"
Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullandı.