Mehmet Ali Erbil'den genç sevgilisiyle aşk pozu! Kızı Yasmin Erbil rezil etti oğlu Ali Sadi "Camdan atlarım" dedi yine de durmak bilmedi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son dönemde aşk hayatıyla gündeme geliyor. Kendisinden 20 yaş küçük Gülseren Ceylan'la, bir dargın bir barışık yürüttüğü ilişkisine yeni bir şans veren Erbil, önceki gün kızı Yasmin Erbil'in sözleriyle sarsılmıştı. Oğlu Ali Sadi'nin ise "Bir bebeğin olursa camdan atlarım" dediği iddia edilmişti. Tüm bunların ardından Erbil'den, hiç bir şey olmamışçasına sevgilisi Gülseren Ceylan'la aşk pozu geldi.
Kendisinden 20 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişkisi ve kızı Yasmin Erbil'in sözleriyle gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den olay yaratan poz.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Babası gibi insanları sevmediğini söyleyen Yasmin Erbil şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."
Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etti. Erbil "Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor, artık 27 oldum 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor" demişti.