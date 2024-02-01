Mehmet Ali Erbil'den genç sevgilisiyle aşk pozu! Kızı Yasmin Erbil rezil etti oğlu Ali Sadi "Camdan atlarım" dedi yine de durmak bilmedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil önceki gün katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Babası gibi insanları sevmediğini söyleyen Yasmin Erbil şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem."