Mehmet Ali Erbil ile Eylem Çelik arasında ipler koptu! "Tanımıyorum" deyince yaşananları gün gün ifşa etti: Beni kullandı
21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik'in "Sevgilisi değilim, tanımıyorum" açıklamasına Mehmet Ali Erbil'den zehir zemberek yanıt geldi. Çelik'in kendisini ünlü olmak için kullandığını iddia eden Erbil; birlikte çıkılan yemekten, alınan "M" harfli bilekliğe ve evindeki TikTok yayınına kadar tüm bilinmeyenleri anlatarak "Anlatılanların hepsi yalan, kullanılan taraf ben oldum" dedi. Eylem Çelik ise yeni bir açıklamada bulundu.
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