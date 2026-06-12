Çelik, kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna Duyurulur,

Son günlerde adımın, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek çeşitli haber ve paylaşımlarda yer alması nedeniyle bu açıklamayı tekrar yapma gereği duydum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, hakkımda ortaya atılan "sevgili" iddiaları tamamen asılsızdır. Kendisiyle hiçbir zaman duygusal bir ilişkim olmamış, hiçbir zaman sevgilisi olmadım. Adımın bilgim ve rızam dışında bu şekilde kullanılması kabul edilemez.

21 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak, ismimin gerçeğe aykırı haberlerle gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. Tarafıma yapılan bazı teklifleri kabul etmememe rağmen bugün kamuoyuna farklı şekilde yansıtılan açıklamalarla karşı karşıya bırakılıyorum.

Evine gittiğim, evinde kaldığım, TikTok yayınları yaptığım, hediye alışverişleri veya haberlerde anlatıldığı şekilde bir yakınlığımız olduğu yönündeki iddiaların tamamı gerçeğe aykırıdır. Bu haber ve paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesini rica ediyorum.

Daha da üzücü olan, gerçeği yansıtmayan bu söylemlerle ismimin hedef haline getirilmesi ve kamuoyu önünde itibarımın zedelenmesidir. Hakkımda yapılan asılsız açıklamaları ve tarafıma yöneltilen ithamları kesinlikle kabul etmiyorum.

Kişilik haklarıma zarar veren, ismimi ve itibarımı hedef alan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Ve bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gereken her şey en kısa sürede yapılacak zaten.