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Mehmet Ali Erbil ile Eylem Çelik arasında ipler koptu! "Tanımıyorum" deyince yaşananları gün gün ifşa etti: Beni kullandı

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik'in "Sevgilisi değilim, tanımıyorum" açıklamasına Mehmet Ali Erbil'den zehir zemberek yanıt geldi. Çelik'in kendisini ünlü olmak için kullandığını iddia eden Erbil; birlikte çıkılan yemekten, alınan "M" harfli bilekliğe ve evindeki TikTok yayınına kadar tüm bilinmeyenleri anlatarak "Anlatılanların hepsi yalan, kullanılan taraf ben oldum" dedi. Eylem Çelik ise yeni bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi:
Mehmet Ali Erbil’den Eylem Çelik itirafı

Mehmet Ali Erbil ile 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik arasındaki "aşk" polemiği akılalmaz bir boyut kazandı. Çelik'in sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak, "Haberler asılsızdır, kişilik haklarım ihlal ediliyor, iddiaların doğruluğu yoktur" diyerek Erbil'i tanımadığını ima etmesi ünlü şovmeni çileden çıkardı. Sessizliğini bozan Erbil, genç fenomenin kendisini popülerlik uğruna alet ettiğini öne sürerek adeta gizli defterleri açtı.

Mehmet Ali Erbil: Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık

"M" HARFLİ BİLEKLİK İSTEDİ, EVİME GELİP TİKTOK YAYINI AÇTI

Eylem Çelik ile Instagram üzerinden tanıştıklarını ifşa eden Mehmet Ali Erbil, ilişkinin basamaklarını gün gün anlattı. İlk buluşmanın geçtiğimiz cuma günü İstinyePark'ta bir restoranda gerçekleştiğini söyleyen ünlü şovmen, o yemekte yaşanan "bileklik" detayını şu sözlerle paylaştı:

Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark'taki bir restoranda birlikte yemek yedik. Yemekte bir bileklik beğendi. Bana, 'Senin adının baş harfi olsun' dedi. Bunun üzerine üzerinde 'M' harfi bulunan bir bileklik aldım.

Mehmet Ali Erbil: Hatta birlikte TikTok yayını yaptık

Tüm detayları tek tek anlatan ünlü isim "Olay sadece yemekle de bitmedi; pazar günü Sarıyer'deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldık. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil 21 yaşındaki Eylem Çelik hakkında ilk kez konuştu

"KULLANILAN TARAF BEN OLDUM"

Görüşmelerin ve evdeki saatler süren vaktin ardından Eylem Çelik'in kameralar karşısına geçip "Tanımıyorum, sevgilisi değilim" açıklaması yapmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erbil, kandırıldığını iddia etti.

Mehmet Ali Erbil: Burada kullanılan taraf ben oldum

Yaşanan süreçten dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirten ünlü şovmen, sert ifadelerle noktayı koydu:

Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı. Burada kullanılan taraf ben oldum. Yapılan açıklamaların tamamı yalan.

Hukuki süreç başlatacağını belirtti

"SEVGİLİ İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZDIR"

Mehmet Ali Erbil'in iddialarının ardından, adının aşk dedikodularına karıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eylem Çelik, sosyal medya hesabından hukuki süreç başlatacağını belirten bir yazılı açıklama yayınladı.

Eylem Çelik: Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum

Çelik, kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna Duyurulur,

Son günlerde adımın, Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek çeşitli haber ve paylaşımlarda yer alması nedeniyle bu açıklamayı tekrar yapma gereği duydum.

Öncelikle belirtmek isterim ki, hakkımda ortaya atılan "sevgili" iddiaları tamamen asılsızdır. Kendisiyle hiçbir zaman duygusal bir ilişkim olmamış, hiçbir zaman sevgilisi olmadım. Adımın bilgim ve rızam dışında bu şekilde kullanılması kabul edilemez.

21 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak, ismimin gerçeğe aykırı haberlerle gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum. Tarafıma yapılan bazı teklifleri kabul etmememe rağmen bugün kamuoyuna farklı şekilde yansıtılan açıklamalarla karşı karşıya bırakılıyorum.

Evine gittiğim, evinde kaldığım, TikTok yayınları yaptığım, hediye alışverişleri veya haberlerde anlatıldığı şekilde bir yakınlığımız olduğu yönündeki iddiaların tamamı gerçeğe aykırıdır. Bu haber ve paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesini rica ediyorum.

Daha da üzücü olan, gerçeği yansıtmayan bu söylemlerle ismimin hedef haline getirilmesi ve kamuoyu önünde itibarımın zedelenmesidir. Hakkımda yapılan asılsız açıklamaları ve tarafıma yöneltilen ithamları kesinlikle kabul etmiyorum.

Kişilik haklarıma zarar veren, ismimi ve itibarımı hedef alan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağımı ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.

Ve bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Gereken her şey en kısa sürede yapılacak zaten.

Eylem Çelik: Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır

NE OLMUŞTU?

Eylem Çelik, daha önce yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur.

Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çılan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Eylem Çelik: Tamamen yalan ve asılsız bir haber

Çelik bir sonraki açıklamasında da "Bu haberler dolayısıyla gerçekten iyi değilim. Bilgim dışında gelişen bir durum. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimimiz yok. Nasıl böyle bir haber ortaya çıktı anlamıyorum. Tamamen yalan ve asılsız bir haber" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil ve Eylem Çelik hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında ne açıklama yaptı?

Eylem Çelik, çıkan aşk haberlerinin asılsız olduğunu, Mehmet Ali Erbil ile bir ilişkisi bulunmadığını ve sevgilisi olarak lanse edilmekten rahatsız olduğunu yazılı olarak beyan etmiştir.

Mehmet Ali Erbil, Eylem Çelik'in açıklamasına nasıl karşılık verdi?

Erbil, Çelik'in açıklamalarının yalan olduğunu belirterek, cuma günü İstinyePark'ta yemek yediklerini, ona "M" harfli bileklik aldığını ve pazar günü evinde saatlerce kalıp TikTok yayını açtıklarını iddia etti.

Erbil'e göre genç fenomenin amacı neydi?

Mehmet Ali Erbil, 21 yaşındaki fenomenin tamamen ünlü olmak, adını duyurmak ve sosyal medyada daha fazla izlenebilmek için kendisini kullandığını öne sürmüştür.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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