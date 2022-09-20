Mehmet Ali Erbil'den bomba açıklama! İlişki itirafları ağızları açık bıraktı! Buket Aydın şoke oldu! “Kalkar eşime sarılırdım...”
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, özellikle Ece Ronay'a attığı mesajlarla uzun süre adından söz ettirmişti. Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen, şimdi ise konuk olduğu bir programda verdiği yanıtlarla dikkat çekti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'in ilişki itirafı ise ağızları açık bıraktı. Program sunucusu Buket Aydın'ın şaşkınlığı da yüzüne yansıdı. İşte Mehmet Ali Erbil'in şoke eden o açıklamaları...
20.09.2022 23:39 - Son Güncelleme: 20.09.2022 23:46
Yaşadığı sağlık sorunlarını atlattıktan sonra magazin dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özellikle Ece Ronay ile arasındaki gerginlikle uzun süre gündem olmuştu.
Canlı yayında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan ünlü şovmen, hayatıyla ilgili birçok detay vererek bilinmeyenlerini anlattı.