Mehmet Ali Erbil’den bomba açıklama! İlişki itirafları ağızları açık bıraktı! Buket Aydın şoke oldu! “Kalkar eşime sarılırdım...”

"HEP ÇOK EŞLİYDİM"

"İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle devam etti: "Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim.