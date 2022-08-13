Mehmet Ali Erbil'den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı 'sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...' Mali bir türlü durulmuyor
Ece Ronay'ın mesajlarını ifşa etmesiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, son olarak Melike Öcalan için sarf ettiği "Bir sana elimi değdiremedim" sözleriyle adından söz ettirmişti. Melike Öcalan'a " diyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Geçtiğimiz akşam bir sosyal medya platformunda canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil bu kez de yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemien bomba gibi düştü.
13.08.2022 12:29 - Son Güncelleme: 13.08.2022 12:30
"HAFTANIN 6 GÜNÜ İLİŞKİYE GİRDİM"
Rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta hesap açarak yayınlar yapmaya başladı.