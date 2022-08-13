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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı 'sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...' Mali bir türlü durulmuyor

Mehmet Ali Erbil'den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı 'sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...' Mali bir türlü durulmuyor

Ece Ronay'ın mesajlarını ifşa etmesiyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, son olarak Melike Öcalan için sarf ettiği "Bir sana elimi değdiremedim" sözleriyle adından söz ettirmişti. Melike Öcalan'a " diyen Erbil'e tepkiler çığ gibi büyümüştü. Geçtiğimiz akşam bir sosyal medya platformunda canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil bu kez de yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin gündemien bomba gibi düştü.

13.08.2022 12:29 - Son Güncelleme: 13.08.2022 12:30
Mehmet Ali Erbil’den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı ’sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...’ Mali bir türlü durulmuyor

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor.

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Mehmet Ali Erbil’den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı ’sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...’ Mali bir türlü durulmuyor

Daha önce şarkıcı Ece Ronay'a attığı mesajlar yüzünden günlerce konuşulan Erbil, bu sefer cinsel ilişki itirafında bulundu.

Mehmet Ali Erbil’den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı ’sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...’ Mali bir türlü durulmuyor

"HAFTANIN 6 GÜNÜ İLİŞKİYE GİRDİM"

Rahatsızlığından dolayı ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta hesap açarak yayınlar yapmaya başladı.

Mehmet Ali Erbil’den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı ’sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...’ Mali bir türlü durulmuyor

Oyuncu Onur Sermik ile canlı yayın açan Erbil, üstü kapalı olarak sorular "Bugüne kadar kaç kişiyle birlikte oldunuz?" sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

Mehmet Ali Erbil’den akıllara zarar cinsel ilişki itirafı ’sadece pazarım boştu haftanın 6 günü...’ Mali bir türlü durulmuyor

Bir itirafta bulunan 65 yaşındaki Erbil, "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım, pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" dedi.

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