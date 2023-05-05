Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Piyango mu çıktı?"
Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'in yeni arabasına, "Piyango mu çıktı" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Dubai'de tatil yapan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in yeni arabası...
05.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:15
"PİYANGO MU ÇIKTI?"
Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum üstüne yağdı.