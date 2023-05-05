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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Piyango mu çıktı?"

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Piyango mu çıktı?"

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, sosyal medyada Mehmet Ali Erbil'in yeni arabasına, "Piyango mu çıktı" yorumları yapıldı. İşte şimdilerde Dubai'de tatil yapan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in yeni arabası...

05.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 05.05.2023 10:15
Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Piyango mu çıktı?

"PİYANGO MU ÇIKTI?"

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum üstüne yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Piyango mu çıktı?

Şimdilerde Dubai'de tatilde olan Mehmet Ali Erbil'in yeni araba aldığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Piyango mu çıktı?

Erbi'in arabasını görenler, "Piyango mu çıktı?" yorumları yaptı.

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Piyango mu çıktı?

İşte bir magazin programında "Mehmet Ali Erbil'in yeni arabası" olarak adlandırılan o oyuncak...

Mehmet Ali Erbil öyle bir lüks araç aldı ki görenlerin dudağı uçukladı! Herkes dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Piyango mu çıktı?

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