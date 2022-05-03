Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can'ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı
Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Kıbrıs'a Sibel Can'ı dinlemeye giden Mehmet Ali Erbil'i misafirler ayakta alkışladı, konserde duygusal anlar yaşandı. Güçlü sesi ve yorumu ile 7'den 70'e herkesin şarkıcılarını beğenerek dinlediği usta sanatçı Sibel Can, bayramda Kıbrıs'ta sevenleri ile buluştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i sahne aldığı mekanda gören Sibel Can sözleri ile duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
03.05.2022 17:53 - Son Güncelleme: 03.05.2022 17:53
MİSAFİRLER AYAKTA ALKIŞLADI
Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can'ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmen duygusal anlar yaşadı.
Ünlü sanatçı Sibel Can Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bayram tatili için Kıbrıs'ı tercih eden müzikseverler için müzik şöşeni sunan Sibel Can'ı kalabalık bir misafir topluluğunun yanı sıra ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de izledi.
Aylarca ölüm kalım savaşı veren Mehmet Ali Erbil, yeniden sağlığına kavuşması ile başta ailesi olmak üzre sanatçı dostlarını ve sevenlerini mutlu etti.