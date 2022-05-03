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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can'ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can'ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Kıbrıs'a Sibel Can'ı dinlemeye giden Mehmet Ali Erbil'i misafirler ayakta alkışladı, konserde duygusal anlar yaşandı. Güçlü sesi ve yorumu ile 7'den 70'e herkesin şarkıcılarını beğenerek dinlediği usta sanatçı Sibel Can, bayramda Kıbrıs'ta sevenleri ile buluştu. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i sahne aldığı mekanda gören Sibel Can sözleri ile duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

03.05.2022 17:53 - Son Güncelleme: 03.05.2022 17:53
Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

MİSAFİRLER AYAKTA ALKIŞLADI

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can'ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmen duygusal anlar yaşadı.

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Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

Ünlü sanatçı Sibel Can Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Bayram tatili için Kıbrıs'ı tercih eden müzikseverler için müzik şöşeni sunan Sibel Can'ı kalabalık bir misafir topluluğunun yanı sıra ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de izledi.

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

"ALKIŞLAR İYİLEŞTİRİR"

Mehmet Ali Erbil'e olan sevgisini ifade eden ve 'Alkışlar iyileştirir'dediği anda ünlü sunucu Erbil'i ayakta alkışlayan misafirler, hem Sibel Can hem Erbil hem de tüm misafirler için duygusal anlara sahne oldu.

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

Üç yıl önce evinin banyosunda düşüp kaburgasını kıran ve hemen hastaneye kaldırılan Erbil, tedavi gördüğü sırada; kaçış sendromu hastalığı nüksedince uzun süre yoğun bakımda yatmıştı.

Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

Aylarca ölüm kalım savaşı veren Mehmet Ali Erbil, yeniden sağlığına kavuşması ile başta ailesi olmak üzre sanatçı dostlarını ve sevenlerini mutlu etti.

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