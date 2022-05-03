Mehmet Ali Erbil ölümden dönmüştü! Sibel Can’ın Kıbrıs konserine giden ünlü şovmenin duygusal anları! Misafirler ayakta alkışladı

"ALKIŞLAR İYİLEŞTİRİR"

Mehmet Ali Erbil'e olan sevgisini ifade eden ve 'Alkışlar iyileştirir'dediği anda ünlü sunucu Erbil'i ayakta alkışlayan misafirler, hem Sibel Can hem Erbil hem de tüm misafirler için duygusal anlara sahne oldu.