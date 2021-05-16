Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay itirafının ardından bin pişman! 'Boşboğazlık yaptım'
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay itirafının ardından bin pişman! Şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Yeniköy sahilinde güneşli havanın keyfini çıkardı. Kaçış sendromu hastalığı sonrası yürümekte güçlük çeken 64 yaşındaki sanatçı, yürümesini İbrahim Tatlıses'e benzetti. "Sosyal medyadan yürüyorum" açıklamasıyla dikkat çeken Erbil, kadınların peşini bırakmadığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları hakkında itirafta bulunan Erbil konuyla ilgili, 'Boşboğazlık yaptım' dedi.
ERBİL BİN PİŞMAN!
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay itirafının ardından bin pişman! Ünlü şovmen önceki gün Yeniköy sahilinde güneşli havanın keyfini çıkardı. Kaçış sendromu hastalığı sonrası yürümekte güçlük çeken 64 yaşındaki sanatçı, "100 yıllık Yeniköylüyüm. Babam, dedem buralı" diyerek sahile attığı sandalyede oturan Erbil, yemek yiyip çay içti.
"İNSANLIK DIŞI"
Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden şovmen, deniz manzarası eşliğinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.Gazetecilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Mehmet Ali Erbil, İsrail ordusunun Filistin'in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. Yaşananları 'insanlık dışı' olarak nitelendiren Mehmet Ali Erbil, "Gazze'de katliamlar yaşanıyor. Dünya bunlara sessiz kalıyor. Çoluk çocuk, kadın demeden insanlar öldürülüyor" dedi.
"HİÇ BIRAKMIYORLAR BENİ"
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kadınlarla ilgili olarak, "Sosyal medyadan yürüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Muhabirlerin "Bu açıklamanızdan sonra size yürüyenler oldu mu? Çok yorum aldınız mı?" sorusuna, "Gelmez mi. Bir tane de Clubhouse var oraya giriyorum. Hiç bırakmıyorlar beni. Bir saat falan muhabbet ediyorum. Yeni programlar için deneyim katıyorum oradakilere" yanıtını verdi.