Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay itirafının ardından bin pişman! 'Boşboğazlık yaptım'

"HİÇ BIRAKMIYORLAR BENİ"

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kadınlarla ilgili olarak, "Sosyal medyadan yürüyorum" açıklamasında bulunmuştu. Muhabirlerin "Bu açıklamanızdan sonra size yürüyenler oldu mu? Çok yorum aldınız mı?" sorusuna, "Gelmez mi. Bir tane de Clubhouse var oraya giriyorum. Hiç bırakmıyorlar beni. Bir saat falan muhabbet ediyorum. Yeni programlar için deneyim katıyorum oradakilere" yanıtını verdi.