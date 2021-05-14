Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' demişti... Eleştirilen Erbil'in 20 yıllık vicdan azabı!
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' demişti... Yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan Erbil'den yeni açıklama geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili geçtiğimiz günlerde itirafta bulundu. Nefise Karatay ile çıplak fotoğraflarının en büyük pişmanlığı olduğu belirten Erbil'i takdir edenler kadar eleştirenler de oldu. Erbil sözlerin, " Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı..." diyerek açıklık getirdi.
20 YILLIK VİCDAN AZABI!
Mehmet Ali Erbil Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' diyen Mehmet Ali Erbil, kendisine gelen sert eleştirilere yanıt verdi. Ünlü şovmen hafta başında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Ünlü şovmenin geçmişe yönelik pişmanlığı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu açıklamalarından dolayı Erbil'i takdir edenler kadar eleştirenler de oldu.
"VİCDAN AZABIM"
Bir açıklama daha yapan Erbil, Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirdi. Daha önce yayınlanan söyleşide çok samimi duygularını dile getirdiğini belirten ve bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalan 64 yaşındaki şovmen, şu ifadeleri kullandı...
MEHMET ALİ ERBİL'DEN NEFİSE KARATAY AÇIKLAMASI
"Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı... Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. Mehmet Ali Erbil, Karatay ile çok konuşulan fotoğrafları için, İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim"
İşte ölümün eşiğinden dönen 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'den gündeme bomba gibi düşen röportaj...
Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
Evdeyim, evde kalmak gerekiyor zaten. Allah'a şükür evde benimle ilgilenen insanlar var. Daha ne isteyeyim? Normalde de çok gezmiyordum. Dışarıya sadece hastane için çıkıyordum, şimdi de öyle. Ayda bir damar yolundan ilaç almam gerekiyor. İki aşım da yapıldı. Sağlığım yerinde, sadece hâlâ yürüme zorluğum var.
Hayatınızda en çok neyin eksikliğini hissediyorsunuz?
Yıllarca her gün televizyonda canlı yayın yapıyordum. Şimdi dönüp baktığımda o günleri özlüyorum. Benim gibi hiperaktif biri için kolay değil. Farklı bir formatta yarışma sunuyordum, doğaçlama yapıyordum her şeyi. Türk halkında çok kredim var. O zamanlar yaptığım esprililerimi tolere ediyorlardı. Bu krediyi herkese vermez halkımız.