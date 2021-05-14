Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay ile çıplak fotoğrafları için 'büyük pişmanlık' demişti... Eleştirilen Erbil'in 20 yıllık vicdan azabı!

MEHMET ALİ ERBİL'DEN NEFİSE KARATAY AÇIKLAMASI

"Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı... Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. Mehmet Ali Erbil, Karatay ile çok konuşulan fotoğrafları için, İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim"