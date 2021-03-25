Mehmet Ali Erbil linç yedi! ‘Siz hiç ABD’de acilde beklediniz mi?’ demişti...
Tam iyileşti derken geçtiğimiz günlerde 16 şişe serumla tedavi sürecinin devam ettiğini paylaşan 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kontrol için yatış yaptığı hastaneden paylaştığı video sonrası linç yedi. Uzun yıllardır 'kaçış sendromu' ile mücadele eden Erbil, 'Siz hiç ABD'de acilde beklediniz mi?' diye sorup Amerika'da yaşadığı berbat hastane macerasını anlattı.
'24 SAATTE 16 SERUM'
"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar.
Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."
Salgında yurt dışından Türkiye'ye dönen çok vatandaşımız oldu. Çünkü ülkemizde muhalefetin "Ne gerek var" diye eleştirdiği Şehir Hastaneleri başta olmak üzere sağlık sistemimiz eksiksiz ve müthiş bir hizmet sunuyor. Mehmet Ali Erbil gibi sağlık sistemimizi öven pek çok kişi sosyal medyada linç yedi! Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Mehmet Ali Erbil'i kaleme aldı. İşte o yazı …
"Bakın dünyanın birçok yerine gittim ben. Amerika dahil, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu hastalığım var ya, klasik hastalığım, Amerika'da atak geldi. Atak geldiği zaman tansiyon düşüyor, kan değerleri böyle pıhtı gibi oluyor. Ondan sonra hemen acile gittik. Aa bekletiyorlar bizi acilde. Bir saat geçti, iki saat geçti. Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti."