Mehmet Ali Erbil kantarın topuzunu kaçırdı 'bir sana değdirmedim' Melike Öcalan neye uğradığını şaşırdı onlarca kişinin önünde...
Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ölümden dönen ve çok uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda Ece Ronay'ın taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Henüz bu olayın etkileri yeni yeni dinerken ünlü şovmen bu kez de katıldığı bir ödül töreninde yaptığı gafla duyanları şaşkına çevirdi. Törenin sunucusu olan Melike Öcalan'a 'bir sana değdirmedim' deyince ortalık karıştı. Zor durumda kalan Öcalan ne diyeceğini bilemedi. İşte o anlar...
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
HERKESİ ŞAŞIRTAN DİYALOG
Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı. Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ve ödül töreninin sunucu Melike Öcalan arasında geçen diyalog herkesi şaşırttı.
"BİR SANA DEĞDİREMEDİM ELİMİ"
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı.
"20 YILDIR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"
Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan neye uğradığını şaşırdı. Mehmet Ali Erbil'in sözlerinin ardından Öcalan ise, "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.