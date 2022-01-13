Mehmet Ali Erbil ile hayatının dönüm noktasını yaşamıştı... Özlem Yıldız'dan yıllar sonra gelen aşk itirafı!
Mehmet Ali Erbil ile hayatının dönüm noktasını yaşamıştı... Özlem Yıldız yıllar sonra aşk itirafında bulundu, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız, açıklaması ile adından söz ettirdi. 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı Yıldız, sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı. Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum Demir" diyen sunucu, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Erbil ile hafızalara kazınan Özlem Yıldız bakın neler anlattı.
13.01.2022 16:19
- Son Güncelleme: 13.01.2022 16:39
Mehmet Ali Erbil ile hayatının dönüm noktasını yaşamıştı... Özlem Yıldız'dan yıllar sonra aşk itirafı geldi.
Her seferinde 'Mehmet Ali benim kıymetlim' diyerek ünlü şovmene olan vefasını dile getiren Özlem Yıldız, açıklamaları ile dikkat çekti.
Özlem Yıldız 2005'te evlendiği iş insanı Sinan Serter'den 2013'te boşandı. Sonrasında nikah masasına oturmaya yanaşmadı.