Mehmet Ali Erbil hakkında şaşkına döndüren gerçek! Babası da Yeşilçam'ı sallamış...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Sağlık problemleriyle gündeme gelen magazin dünyasının en flaş isimlerinden Mehmet Ali Erbil hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak konusu olurken kullanıcıların en çok şaşırdığı gerçek ise ünlü şovmenin babasının Yeşilçam yıldızı olması oldu. İşte ünlü şovmenin Yeşilçam ünlüsü olan babası....
28.10.2022 17:30 - Son Güncelleme: 28.10.2022 17:30
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
Son dönemde sağlık problemleriyle gündeme gelen magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Erbil hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak konusu oldu.
MEHMET ALİ ERBİL'İN BABASI YEŞİLÇAM'DAN ÇIKTI
Mehmet Ali Erbil hakkındaki en çok şaşırılan erçek ise ünlü şovmenin babasının Yeşilçam yıldızı olması oldu.
Saadettin Erbil'in en bilinen projesi ise Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Tarzan Rıfkı filmiydi.