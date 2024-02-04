Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ı oğlu Ali Sadi'yle tanıştırdı! “Kendimi balkondan aşağı atarım” demişti! Gözler Yasmin Erbil’de...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" diyerek gündem olmuştu. Erbil cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ı oğlu Ali Sadi'yle tanıştırdı. Erbil, Gülseren Ceylan ve Ali Sadi'nin birlikte verdikleri poz ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ali Sadi'nin son hali ise dikkat çekti.