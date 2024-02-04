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Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ı oğlu Ali Sadi'yle tanıştırdı! “Kendimi balkondan aşağı atarım” demişti! Gözler Yasmin Erbil’de...

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" diyerek gündem olmuştu. Erbil cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ı oğlu Ali Sadi'yle tanıştırdı. Erbil, Gülseren Ceylan ve Ali Sadi'nin birlikte verdikleri poz ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ali Sadi'nin son hali ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 13:35 Güncelleme 04 Şubat 2024, 13:35
Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ı oğlu Ali Sadi’yle tanıştırdı! “Kendimi balkondan aşağı atarım” demişti! Gözler Yasmin Erbil’de... 1

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyerek gündem olmuştu.

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ı oğlu Ali Sadi’yle tanıştırdı! “Kendimi balkondan aşağı atarım” demişti! Gözler Yasmin Erbil’de... 2

Genç kız, daha sonraki açıklamasında da "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" sözlerine yer verdi.

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’ı oğlu Ali Sadi’yle tanıştırdı! “Kendimi balkondan aşağı atarım” demişti! Gözler Yasmin Erbil’de... 3

Baba-kız günler sonra kameralar önünde yüzleşti. "Babası bundan sonra kaç yaz görecek?" diyen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı.

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