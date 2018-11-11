İngiliz Kraliyet Ailesi'ne büyük şok! Düğünden 6 ay sonra terk etti!

Meghan Markle ile Prens Harry'nin 6 ay önce evleneceği haberleri dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İngiliz Kraliyet Aliesi'ne gelin olan Meghan Markle anbean magazin gündeminden düşmezken bu sefer ki olay herkesi şaşırttı. Tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Sussex Düşesi Meghan Markle, düğünden 6 ay sonra herkesi hayrete düşüren bir gelişmeye sebep oldu. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük şoku...

11 Kasım 2018 Pazar, 16:22:58 Güncelleme: 16:53:47
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Meghan Markleın özel asistanı daha fazla dayanamayıp istifa etti!

Son zamanlarda ardı ardına düğünler ve yeni bebek haberleriyle gündemde olan İngiliz kraliyet ailesinde eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

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Meghan Markleın özel asistanı daha fazla dayanamayıp istifa etti!

Prens Harry'nin karısı Sussex Düşesi Meghan Markle'ın özel asistanı aniden istifasını verdi ve saraydan ayrıldı.

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Meghan Markleın özel asistanı daha fazla dayanamayıp istifa etti!

Kensington Sarayı sözcüsü, adının sadece Melisa olduğu bilinen genç kadının ayrılık nedeni hakkında yorum yapmadı.

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Meghan Markleın özel asistanı daha fazla dayanamayıp istifa etti!

Ancak özel asistanın, altı ay gibi kısacık bir sürede istifa etmesinin ardında Markle'ın hem kişiliğinin hem de ailesiyle arasındaki anlaşmazlıkların neden olduğu ileri sürüldü.

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Meghan Markleın özel asistanı daha fazla dayanamayıp istifa etti!

Kraliyet yorumcuları, Melissa adlı kadının, İngiltere'de saygın bir iş olarak bilinen bir düşesin özel asistanlığı görevinden bu kadar çabuk ayrılmasına yaşadığı yüksek gerilimin neden olduğunu iddia etti.

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