İngiliz Kraliyet Ailesi'ne büyük şok! Düğünden 6 ay sonra terk etti!
Meghan Markle ile Prens Harry'nin 6 ay önce evleneceği haberleri dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. İngiliz Kraliyet Aliesi'ne gelin olan Meghan Markle anbean magazin gündeminden düşmezken bu sefer ki olay herkesi şaşırttı. Tüm dünyanın ilgisini üzerine çeken Sussex Düşesi Meghan Markle, düğünden 6 ay sonra herkesi hayrete düşüren bir gelişmeye sebep oldu. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük şoku...
11 Kasım 2018 Pazar, 16:22:58 Güncelleme: 16:53:47
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