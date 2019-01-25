Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

İngiltere tahtının 5'inci sıradaki vârisi Prens Harry ile evlenen ve evlendiği günden beri gündemden düşmeyen Meghan Markle bu kez yoga pozuyla konuşuluyor. Britney Spears, Rosie Huntington-Whiteley gibi ünlülerin de favorisi olan bacak uzatma pozu şimdilerde instagram kullanıcılarının favori duruşu olarak görülüyor.