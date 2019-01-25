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Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asi gelini Meghan Markle'ın geçmişi peşini bırakmıyor. Meghan Markle'ın tutkusu olan yoga, şimdilerde başına iş açtı. Meghan Markle'ın yoga pozları olay yarattı. İşte Meghan Markle'ın olay yaratan o fotoğrafları.

25.01.2019 12:42 - Son Güncelleme: 25.01.2019 13:04
Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle olay yaratmaya devam ediyor. Meghan Markle bu pozları sosyal medyada olay yarattı.

Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

İngiltere tahtının 5'inci sıradaki vârisi Prens Harry ile evlenen ve evlendiği günden beri gündemden düşmeyen Meghan Markle bu kez yoga pozuyla konuşuluyor. Britney Spears, Rosie Huntington-Whiteley gibi ünlülerin de favorisi olan bacak uzatma pozu şimdilerde instagram kullanıcılarının favori duruşu olarak görülüyor.

Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

İŞTE MEGHAN MARKLE'IN O POZLARI

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu.

Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!

Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum" demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.

Meghan Markle'ın bu pozu sosyal medyada olay yarattı!
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