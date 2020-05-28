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Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. İddialar bir kıskançlık krizini gösteriyor. Kara kedi ise dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele. İddialara göre, Los Angeles'ta birbirlerine 5 dakikalık mesafede yaşayan Prens Harry-Meghan Markle çifti ile Adele sık sık görüşüyor. Ortalığı karıştıran ise Adele'in Prens Harry'e sunduğu 'İstediğin zaman evime gelebilirsin' teklifi.

28.05.2020 06:33 - Son Güncelleme: 28.05.2020 07:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





