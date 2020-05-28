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Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Ancak bu kez iddialar ne ekonomik sıkıntılar ne de ne iş yapacaklarına yönelik. İddialar bir kıskançlık krizini gösteriyor. Kara kedi ise dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele. İddialara göre, Los Angeles'ta birbirlerine 5 dakikalık mesafede yaşayan Prens Harry-Meghan Markle çifti ile Adele sık sık görüşüyor. Ortalığı karıştıran ise Adele'in Prens Harry'e sunduğu 'İstediğin zaman evime gelebilirsin' teklifi.

28.05.2020 06:33 - Son Güncelleme: 28.05.2020 07:15
Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya atılan söylentilere bir yenisi daha eklendi.

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Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Yeni Zelanda'da yayımlanan magazin dergilerinden biri olan Woman's Day'e göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele'in bu teklifinin Meghan Markle'ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

SAĞLIKLI YAŞAM ENDİŞESİ

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini artırdığı öne belirtildi.

Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

'KIZIL SEVMEM AMA PRENS HARRY İSTİSNA OLABİLİR'

Öte yandan söylentilerin ardından Adele'in 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry'nin istisna olabileceğini söylüyor.

Meghan Markle ve Prens Harry arasında kıskançlık krizi! Aralarına Adele girdi: İstediğin zaman evime gelebilirsin

Glamour'da 2011'de gerçekleştirilen röportajda Adele, "Prens Harry'nin peşindeyim. Kızıl saçlılarla birlikte olmayacağımı söylediğimi biliyorum ama o Prens Harry! Gerçekten düşes olabilirim. Onunla vakit geçirmek isterdim. Eğlenceli birine benziyor" dedi.

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