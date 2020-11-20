Meghan Markle mahkemede her şeyi bir bir itiraf etti: Bilgileri ben sızdırdım! İngiliz Kraliyeti'nin ifşacısı Meghan Markle...
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Ayrılıkları sonrası gündem düşmeyen çift bu kez itiraflarıyla gündem de. İtirafın sahibi ise Meghan Markle. Meghan Markle, hakkında oluşturulan olumsuz imajı değiştirmek için özel bilgilerini arkadaşı aracılığıyla sızdırarak Finding Freedom adlı kitabın yazılmasını sağladığı iddialarını sonunda kabul etti.
MAHKEMEDE BÜYÜK İTİRAF
Meghan Markle ile Prens Harry'nin özel hayatını ve kraliyetten ayrılıklarını anlatan Finding Freedom adlı kitabı hakkında ses getiren itiraf gündemde. Kitabın, Meghan Markle'ın arkadaşlarını kullanarak sızdırdığı bilgilerle yazıldığı iddialarını daha önce yalanlayan Markle, bu defa itirafta bulundu, yazarlar Carolyn Durand ve Omid Scobie'ye bilgileri kendisinin verdiğini kabul etti.
MEKTUPTA BABASINA SİTEM VAR
Basında yayımlanan mektupta Markle şu ifadeleri kullanıyordu: "Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak."
"MEKTUBU KENDİ İSTEĞİYLE YAZARLARA SIZDIRDI"
Duruşmada açığa çıkan belgelerde ayrıca, bu bilgileri aktarırken Markle'ın, hikayenin kendi tarafını göstermeye niyetli olduğu ve sonuç olarak bir arkadaşının kitabın yazarlarıyla iletişim kurmasına izin verdiği belirtildi. Aktarılan bilgiler arasında, Meghan Markle ve babası Thomas Markle arasındaki özel mektubun da dahil olduğu açıklandı.