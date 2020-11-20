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Meghan Markle mahkemede her şeyi bir bir itiraf etti: Bilgileri ben sızdırdım! İngiliz Kraliyeti'nin ifşacısı Meghan Markle...

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Ayrılıkları sonrası gündem düşmeyen çift bu kez itiraflarıyla gündem de. İtirafın sahibi ise Meghan Markle. Meghan Markle, hakkında oluşturulan olumsuz imajı değiştirmek için özel bilgilerini arkadaşı aracılığıyla sızdırarak Finding Freedom adlı kitabın yazılmasını sağladığı iddialarını sonunda kabul etti.

20.11.2020 08:59 - Son Güncelleme: 20.11.2020 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





