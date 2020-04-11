Meghan Markle kraliyetin tüm sırlarını bir bir ifşa edecek! Prens Harry'nin eşinden olay röportaj
Eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında zaten attıkları her adım merakla incelenen Meghan ve Harry çifti iyice göz önünde olmaya başladı. Kraliyetten ayrılmaları sonrası hayatlarını nası lsürdürecekleri merak edilen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Meghan Markle bir röportaj verecek ve kraliyetin tüm sırlarını ortaya dökecek. Meghan Markle bunu yaparsa kayınvalidesinin yolundan gitmiş olacak.
31 Mart'ta resmi olarak İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları tamamlanan Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'de yeni hayatlarına başladı. Oğulları Archie ile birlikte Los Angeles'a taşındıkları konuşulan çift, Sussex Royal adlı Instagram hesaplarını da kapattı. Kısacası artık kraliyet ailesiyle herhangi bir bağları kalmadı. Şimdi Harry ve Meghan'ın bundan sonra neler yapacağı merak ediliyor.
YENİ BİR PRENSES DIANA OLABİLİR
Birçok kişiye göre, eğer bu röportaj gerçekleşirse Prenses Diana'nın 1995 yılında Martin Bashir'e verdiği ünlü röportaj kadar büyük ses getirecek. Bu görüşü savunanlara göre Meghan Markle, bu anlamda ikinci bir Prenses Diana olabilir. Prenses Diana, 1995 yılında Martin Bashir ile bir röportaj yapmış ve onun tüm sorularını şaşırtıcı bir samimiyetle cevaplamıştı.