Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Bir başka iddia da her ne kadar "aileye taze soluk" olarak nitelendirilse de Markle'ın aslında birlikte yaşanması zor bir kişiliğe sahip olduğu. Geçtiğimiz haftalarda özel asistanlığını yapan Melisa adlı genç kadının işinden kaçarcasına istifa ettiği haberi basına da yansımıştı. Yeni iddialara göre Markle, o olayın ardından saray çalışanlarına çok da iyi davranmıyor.