Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Meghan Markle Kate Middleton'ı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayı'nda kardeşler yollarını ayırmak üzere
Meghan Markle'ın Kensington Sarayı'na katılmasıyla ortalık karıştı. 'Modern çağın külkedileri' olarak nitelendirilen Kate Middleton ile Meghan Markle cephesinde her gün yeni bir gerginlik yaşanıyor. Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenmesinden sonra Kensington Sarayı'nda huzur kalmadı. Gözler yine Kate ve Meghan eltilere çevrildi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Meghan Markle arabozan ilan edilmek üzere.
Elbette iki kardeş birbirlerinden sonsuza kadar kopacak değil. Ancak Prens Harry ve karısı Meghan Markle, Kensington Sarayı içindeki komplekste yer alan ikametgahlarından ayrılıp kendilerine Kraliçe tarafından hediye edilen Frogmare Evi'ne taşınacak. Herkesin merak ettiği ise neden böyle bir değişikliğe gerek duyulduğu.
Bir başka iddia da her ne kadar "aileye taze soluk" olarak nitelendirilse de Markle'ın aslında birlikte yaşanması zor bir kişiliğe sahip olduğu. Geçtiğimiz haftalarda özel asistanlığını yapan Melisa adlı genç kadının işinden kaçarcasına istifa ettiği haberi basına da yansımıştı. Yeni iddialara göre Markle, o olayın ardından saray çalışanlarına çok da iyi davranmıyor.