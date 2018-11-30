Meghan Markle Kate Middleton'ı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayı'nda kardeşler yollarını ayırmak üzere

Meghan Markle'ın Kensington Sarayı'na katılmasıyla ortalık karıştı. 'Modern çağın külkedileri' olarak nitelendirilen Kate Middleton ile Meghan Markle cephesinde her gün yeni bir gerginlik yaşanıyor. Meghan Markle'ın Prens Harry ile evlenmesinden sonra Kensington Sarayı'nda huzur kalmadı. Gözler yine Kate ve Meghan eltilere çevrildi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi olan Meghan Markle arabozan ilan edilmek üzere.

30 Kasım 2018 Cuma, 16:39:10 Güncelleme: 17:31:20
Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

KENSİNGTON SARAYI BÖLÜNÜYOR!

Geçen hafta önce bir iddia olarak gündeme gelen ardından da Prens William ve Prens Harry'nin aileleriyle birlikte oturdukları Kensington Sarayı'ndan resmi olarak yapılan açıklamaya göre kardeşler yollarını ayırmanın eşiğinde.

Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Elbette iki kardeş birbirlerinden sonsuza kadar kopacak değil. Ancak Prens Harry ve karısı Meghan Markle, Kensington Sarayı içindeki komplekste yer alan ikametgahlarından ayrılıp kendilerine Kraliçe tarafından hediye edilen Frogmare Evi'ne taşınacak. Herkesin merak ettiği ise neden böyle bir değişikliğe gerek duyulduğu.

Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Kraliyet gözlemcilerine göre her ne kadar ailenin iki geline Markle ve Middleton birbirleriyle iyi geçiniyor gibi görünseler de gerçek pek de öyle değil. İki gelin arasında fark edilir bir gerilim var.

Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Hayranları tarafından zaten durmadan birbirleriyle "yarıştırılan" iki Düşes, uzmanlara göre aynı koşullarda olmalarına karşın birbirlerinden çok farklı. Onlara göre Meghan Markle, daha dışa dönük, Kate Middleton ise daha utangaç. Bu kişilik farkları da aralarında bir gerilim oluşturuyor.

Meghan Markle Kate Middletonı hüngür hüngür ağlattı! Kensington Sarayında kardeşler yollarını ayırmak üzere

Bir başka iddia da her ne kadar "aileye taze soluk" olarak nitelendirilse de Markle'ın aslında birlikte yaşanması zor bir kişiliğe sahip olduğu. Geçtiğimiz haftalarda özel asistanlığını yapan Melisa adlı genç kadının işinden kaçarcasına istifa ettiği haberi basına da yansımıştı. Yeni iddialara göre Markle, o olayın ardından saray çalışanlarına çok da iyi davranmıyor.

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